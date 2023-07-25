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    «Аль-Ахли» не делал предложений Черчесову

    Футбол Футбол России Саудовская Про-Лига Аль-Ахли Джидда
    «Аль-Ахли» не делал предложения Станиславу Черчесову, информирует «Чемпионат».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Ранее сообщалось, что саудовский «Аль‑Ахли» проявляет интерес к Станиславу Черчесову, но тренер не намерен принимать поспешных решений.

    Напомним, недавно Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша». Очевидно, причиной досрочного расторжения договора с тренером послужил вылет «фроди» из Лиги чемпионов на ранней стадии. «Ференцварош» разгромно уступил дома фарерскому клубу «КИ Клаксвик» (0:3) в первом раунде квалификации турнира.

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    • Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. У руля команды 59-летний российский специалист дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны. В «Ференцварош» Черчесов пришёл после ухода из сборной России, с которой он добился исторического достижения — 1/4 финала чемпионата мира.

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