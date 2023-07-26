«Оренбург» — ЦСКА: счет матча 0:6, обзор голов

Армейцы начали громить соперника уже в 1-м тайме. Сначала на 12-й минуте полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов подобрал мяч в штрафной, переиграл игрока соперника и отправил мяч низом в дальний угол ворот.
Спустя всего 5 минут армейцы удвоили свое преимущество благодаря точному удару другого полузащитника Бактиера Зайнутдинова.
Уже на 22-й минуте ЦСКА сделал счет разгромным. Защитник команды Милан Гаич оказался в нужное время в нужном месте, получил мяч в паре метров от ворот и не промахнулся — 3:0.
В самом конце первого тайма, на 45+1-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов забил 4-й гол своей команды.
Большую часть второго отрезка матча команды играли по нулям, но на 87-й минуте ЦСКА вновь забил. Голом отличился 18-летний полузащитник Матвей Кисляк, а спустя всего 2 минуты полузащитник Никита Ермаков забил 6-й гол ЦСКА.
В следующем матче армейцы встретятся с «Ахматом» 30 июля в рамках РПЛ, а «Оренбург» поедет в гости к «Рубину».