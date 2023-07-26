«Оренбург» — ЦСКА: счет матча 0:6, обзор голов

одержал победу над(6:0) в матче группового этапа Кубка России.

Армейцы начали громить соперника уже в 1-м тайме. Сначала на 12-й минуте полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов подобрал мяч в штрафной, переиграл игрока соперника и отправил мяч низом в дальний угол ворот.

Спустя всего 5 минут армейцы удвоили свое преимущество благодаря точному удару другого полузащитника Бактиера Зайнутдинова.

Уже на 22-й минуте ЦСКА сделал счет разгромным. Защитник команды Милан Гаич оказался в нужное время в нужном месте, получил мяч в паре метров от ворот и не промахнулся — 3:0.

В самом конце первого тайма, на 45+1-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов забил 4-й гол своей команды.

Большую часть второго отрезка матча команды играли по нулям, но на 87-й минуте ЦСКА вновь забил. Голом отличился 18-летний полузащитник Матвей Кисляк, а спустя всего 2 минуты полузащитник Никита Ермаков забил 6-й гол ЦСКА.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Оренбург — ЦСКА 0:6 Голы: 0:1 Ярослав Арбузов (12'), 0:2 Бактиёр Зайнутдинов (17'), 0:3 Адольфо Гайч (22'), 0:4 Фёдор Чалов (45+1'), 0:5 Матвей Кисляк (87'), 0:6 Никита Ермаков (90') Оренбург: Алексей Кеняйкин, Максим Сидоров, Михаил Сиваков, Данила Хотулёв, Степан Оганесян, Юрий Ковалёв, Николай Титков, Иван Башич, Gurluk E., Химми Марин, Obukhov V. ЦСКА: Владислав Тороп, Матвей Лукин, Ryadno M., Мойзес, Адольфо Гайч, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Бактиёр Зайнутдинов, Ярослав Арбузов, Фёдор Чалов, Никита Ермаков Предупреждения: Матвей Лукин (53'), Михаил Сиваков (56'), Михаил Сиваков (64'), Матвей Кисляк (66') Удаление: Алексей Кеняйкин (14')

В следующем матче армейцы встретятся с «Ахматом» 30 июля в рамках РПЛ, а «Оренбург» поедет в гости к «Рубину».