Инвестор «Химок»: При всем уважении к Юрану, он всегда приходил на готовое

Бизнесмен, поддерживающий, признался, что не жалел о том, что в начале сезона уволилс поста главного тренера.

«Абсолютно нет. Если хотите услышать мое мнение, то посмотрите, кого он тренировал. Какой у него опыт? Надо еще посмотреть, спасет ли он "Пари НН".

Он спас "Химки" в прошлом сезоне? Слово "спасение" тут не применимо. "Химки" спаслись тогда, когда было подписано соглашение и клуб стал частным. При всем уважении к Сергею Николаевичу, он всегда приходил на готовое.

Кого он победил в этом сезоне в "Химках"? Слабый "Пари НН", который на тот момент не успел поднять Галактионов, и "Торпедо". Вот его результаты. Если посмотреть через призму тренерского опыта, то Юрана нельзя сравнить с тем же Талалаевым или Рахимовым. Тут все очевидно.

В любом случае желаю Сергею Николаевичу удачи. Пусть у него все получится. Но мы бы с ним не продолжили работать в любом случае. Не увольнять его было нельзя», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».