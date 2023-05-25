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    Инвестор «Химок»: При всем уважении к Юрану, он всегда приходил на готовое

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    Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», признался, что не жалел о том, что в начале сезона уволил Сергея Юрана с поста главного тренера.

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    «Абсолютно нет. Если хотите услышать мое мнение, то посмотрите, кого он тренировал. Какой у него опыт? Надо еще посмотреть, спасет ли он "Пари НН".

    Он спас "Химки" в прошлом сезоне? Слово "спасение" тут не применимо. "Химки" спаслись тогда, когда было подписано соглашение и клуб стал частным. При всем уважении к Сергею Николаевичу, он всегда приходил на готовое.

    Кого он победил в этом сезоне в "Химках"? Слабый "Пари НН", который на тот момент не успел поднять Галактионов, и "Торпедо". Вот его результаты. Если посмотреть через призму тренерского опыта, то Юрана нельзя сравнить с тем же Талалаевым или Рахимовым. Тут все очевидно.

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    • В любом случае желаю Сергею Николаевичу удачи. Пусть у него все получится. Но мы бы с ним не продолжили работать в любом случае. Не увольнять его было нельзя», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

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