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    Федерация футбола Испании отменила красную карточку Винисиуса

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    Комитет по соревнованиям федерации футбола Испании вынес решение по поводу удаления нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией».

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Красная карточка отменена, поэтому 22-летний бразилец сможет сыграть против «Райо Вальекано». Причиной сокращения дисквалификации является отсутствие полного объема информации об инциденте, в том числе ключевой ее части.

    Напомним, в концовке матча Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за удар в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро. До этого эпизода последний сзади сдавил горло Винисиуса. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, а Дуро остался на поле.

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    • Позже судья ВАР на матче был уволен за то, что главному арбитру было показано обрезанное видео, в которое не вошли действия Дуро.

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