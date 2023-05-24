Федерация футбола Испании отменила красную карточку Винисиуса

Комитет по соревнованиям федерации футбола Испании вынес решение по поводу удаления нападающего «Реала»в матче с «Валенсией».

Красная карточка отменена, поэтому 22-летний бразилец сможет сыграть против «Райо Вальекано». Причиной сокращения дисквалификации является отсутствие полного объема информации об инциденте, в том числе ключевой ее части.

Напомним, в концовке матча Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за удар в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро. До этого эпизода последний сзади сдавил горло Винисиуса. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, а Дуро остался на поле.

Позже судья ВАР на матче был уволен за то, что главному арбитру было показано обрезанное видео, в которое не вошли действия Дуро.