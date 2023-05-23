Судья ВАР на матче «Валенсия» — «Реал» уволен

Арбитр, работавший на VAR в матче 35-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Реал» (1:0), будет отстранен пожизненно.

Как сообщает As, Королевская федерация футбола Испании осталась недовольна действиями Вильянуэвы, который допустил ошибку в эпизоде с удалением нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

В концовке встречи Винисиуса удалили за удар соперника в лицо. При этом нападающий «Валенсии» Уго Дуро держал бразильца за горло, чего не заметил Вильянуэва.

Отмечается, что Вильянуэва продемонстрировал главному судье лишь обрезанное видео, на котором Винисиус бьет соперника, но не видны действия оппонента.

После матча 22-летний бразилец также пожаловался на расистские выкрики. В нынешнем сезоне «Реал» восемь раз подавал жалобы на оскорбительные высказывания в адрес Винисиуса на выездных матчах «Королевского клуба» в Ла Лиге.