«Вальядолид» — «Барселона»: счет матча 3:0, обзор голов

обыграл(3:0) в матче 36-го тура испанской Примеры.

Первый гол забили хозяева уже на 2-й минуте встречи. Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен хотел выбить мяч подальше от своих ворот, но попал прямо в них.

На 22-й минуте встречи арбитр поставил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий «Вальядолида» Кайл Ларин.

Уже на 73-й минуте полузащитник хозяев Гонсало Плата сделал счет разгромным, отправив мяч в нижний угол ворот.

«Барселона» сумела ответить лишь одним голов. Нападающий команды Роберт Левандовский вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Барселона 3:1 Голы: 1:0 Андреас Кристенсен (автогол) (2'), 2:0 Кайл Ларин (пенальти) (22'), 3:0 Гонсало Плата (73'), 3:1 Роберт Левандовски (84') Вальядолид: Хорди Масип, Ivan Fresneda Corraliza, Хоакин Фернандес (Давид Торрес, 16'), Санчес Хавьер, Лукас Оласа (Серхио Эскудеро, 56'), Оскар Плано (Кике Перес, 71'), Роке Меса (Мончи, 56'), Альваро Агуадо, Гонсало Плата, Кайл Ларин, Дарвин Мачис (Lucas Oliveira Rosa, 71') Барселона: Пабло Торре Карраль (Усман Дембеле, 63'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 63'), Гави (Ансумане Фати, 76'), Эрик Гарсия, Френки де Йонг, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Серхи Роберто (Франк Кессье, 46'), Марк-Андре тер Штеген (Игнасио Пенья, 46') Предупреждения: Ivan Fresneda Corraliza (27'), Рафаэл Диас (63')

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в нынешнем сезоне, набрав 85 очков. «Вальядолид» — на 17-й строчке (38).