ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорС него хватит. Винисиус Жуниор готов покинуть «Реал» из-за расизма в Ла Лиге?
  • 00:53
    • «Вальядолид» одержал победу над «Барселоной» в испанской Примере
    Все новости спорта

    «Вальядолид» одержал победу над «Барселоной» в испанской Примере

    «Вальядолид» — «Барселона»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вальядолид Барселона
    «Вальядолид» обыграл «Барселону» (3:0) в матче 36-го тура испанской Примеры.

    «Вальядолид» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вальядолид» — «Барселона»

    Первый гол забили хозяева уже на 2-й минуте встречи. Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен хотел выбить мяч подальше от своих ворот, но попал прямо в них.

    На 22-й минуте встречи арбитр поставил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий «Вальядолида» Кайл Ларин.

    Уже на 73-й минуте полузащитник хозяев Гонсало Плата сделал счет разгромным, отправив мяч в нижний угол ворот.

    «Барселона» сумела ответить лишь одним голов. Нападающий команды Роберт Левандовский вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Барселона 3:1
    Голы: 1:0 Андреас Кристенсен (автогол) (2'), 2:0 Кайл Ларин (пенальти) (22'), 3:0 Гонсало Плата (73'), 3:1 Роберт Левандовски (84') Вальядолид: Хорди Масип, Ivan Fresneda Corraliza, Хоакин Фернандес (Давид Торрес, 16'), Санчес Хавьер, Лукас Оласа (Серхио Эскудеро, 56'), Оскар Плано (Кике Перес, 71'), Роке Меса (Мончи, 56'), Альваро Агуадо, Гонсало Плата, Кайл Ларин, Дарвин Мачис (Lucas Oliveira Rosa, 71') Барселона: Пабло Торре Карраль (Усман Дембеле, 63'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 63'), Гави (Ансумане Фати, 76'), Эрик Гарсия, Френки де Йонг, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Серхи Роберто (Франк Кессье, 46'), Марк-Андре тер Штеген (Игнасио Пенья, 46') Предупреждения: Ivan Fresneda Corraliza (27'), Рафаэл Диас (63')

    «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в нынешнем сезоне, набрав 85 очков. «Вальядолид» — на 17-й строчке (38).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Интер» Кубок Италии?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • После трех подряд побед «Флорида» нанесет решающий удар
  • «Флорида» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Реал» уверенно обыграет удобного для себя соперника
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ингулец — Металлист 1925
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Львов — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Минай — Рух
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Баэс — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры