Слуцкий: Я первопроходец монетизации медийности в российском спорте

Известный тренеррассказал о своих доходах после того, как переключился на медийную деятельность.

После ухода из «Рубина» в ноябре 2022 года Слуцкий регулярно участвует в различных шоу.

«Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода.

Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность.

За рубежом это не является чем-то ужасным: рекламные контракты Юргена Клоппа превышают его контракты тренерские.

У нас это в спорте, к сожалению, не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает — и работает неплохо», — сказал Слуцкий в эфире No Name Show.