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    Слуцкий: Я первопроходец монетизации медийности в российском спорте

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    Известный тренер Леонид Слуцкий рассказал о своих доходах после того, как переключился на медийную деятельность.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    После ухода из «Рубина» в ноябре 2022 года Слуцкий регулярно участвует в различных шоу.

    «Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода.

    Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность.

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    У нас это в спорте, к сожалению, не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает — и работает неплохо», — сказал Слуцкий в эфире No Name Show.

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