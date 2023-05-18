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    Семак рассказал, сыграет ли Малком в оставшихся матчах сезона

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 28-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    Малком
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    Малком

    Ранее стало известно, что лидер «Зенита» Малком пропустил игру с «Оренбургом». Бразилец отправился в Бразилию к супруге и новорожденному сыну.

    «Готовимся в обычном режиме, правда в усеченном составе. У кого‑то из ребят микроповреждения, кто‑то занимается восстановлением и лечением.

    По семейным обстоятельствам отпустили Малкома. Есть небольшие проблемы у Караваева и Вендела. Бакаев продолжает восстановление. Это те игроки, которые под вопросом.

    Точно не сыграют Родригао и Малком. Есть еще игроки, которые сегодня пропустят, но, возможно, примут участие в игре.

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    • Даня Козлов тренировался с нами весь сезон. Сейчас работает Алексей Барановский. Они точно с нами полетят. Если надо будет еще кого‑то взять, мы возьмем.

    Что касается Малкома, то самое главное здесь здоровье жены и ребенка. Сейчас ему гораздо важнее быть с ними.

    Если будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последнюю игру, то он непременно это сделает.

    На сегодня мы находимся в контакте с ним. Если семейная ситуация позволит, он приедет. Если нет, останется рядом с супругой. Там ему гораздо важнее быть, чем здесь.

    Что касается других игроков, Одоевский вчера получил небольшое повреждение. Бакаев точно не примет участие в игре с "Оренбургом". Родригао возможно полетит на консультацию. Ренан в расположении сборной. Остальные готовятся сыграть», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Малком провел в текущем чемпионате России 27 матчей, забил 23 мяча и сделал семь результативных передач.

    Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет 20 мая, начало — в 16:30 мск.

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