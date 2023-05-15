«Бетис» — «Райо Вальекано»: счет матча 3:1, обзор голов

«Бетис» — «Райо Вальекано» Фото: globallookpress.com
На голы Юссуфа Сабали, Айозе Переса и Борхи Иглесиаса гости ответили точным ударом Санти Комесаны.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Райо Вальекано 3:1
Голы: 1:0 Юссуф Сабали (5'), 2:0 Айосе Перес (44'), 2:1 Сантьяго Комесанья (52'), 3:1 Борха Иглесиас (90 + 6') Бетис: Клаудио Браво, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Хуан Миранда, Родригес Гидо, Вилльям Карвалью (Андрес Гуардадо, 46'), Луис Энрике (Родриго Эрнандес, 76'), Серхио Каналес (Хоакин, 90'), Айосе Перес (Хуанми, 90'), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 65') Райо Вальекано: Рауль Де Томас (Радамель Фалькао, 76'), Альваро Гарсия, Оскар Трехо (Серхио Камельо, 67'), Иси Паласон, Оскар Валентин (Пате Сисс, 66'), Сантьяго Комесанья (Унаи Лопес, 76'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Абдул Мумин, Иван Балью (Андрес Мартин Гарсия, 88'), Столе Димитриевски Предупреждения: Оскар Валентин (7'), Юссуф Сабали (45 + 1'), Клаудио Браво (72'), Абдул Мумин (82'), Херман Песселья (90 + 1') Удаление: Марио Суарес (90')
После этого команды занимают следующие позиции в турнирной таблице: «Бетис» (55 очков) — шестой, «Райо Вальекано» (46 пунктов) — одиннадцатый.