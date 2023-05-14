«Штутгарт» — «Байер»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Германиина выезде сыграл вничью со. Игра закончилась со счетом 1:1.

Хозяева первыми вышли вперед благодаря голу Серху Гирасси. Счет продержался до 70-й минуты, пока Эсекиэль Паласиос не реализовал пенальти.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Байер 1:1 Голы: 1:0 Серу Гирасси (пенальти) (57'), 1:1 Эксекиэль Паласиос (пенальти) (70') Штутгарт: Фабиан Бредлов, Вальдемар Антон, Дан-Аксель Загаду, Хироки Ито, Йоша Вагноман, Атакан Каразор, Ватару Эндо, Борна Соса (Тангуй Кулибали, 90'), Силас Катомпа Мвумпа (Крис Фюрих, 64'), Серу Гирасси, Тьягу Томаш (Энцо Мийо, 74') Байер: Амин Адли (Надим Амири, 88'), Сердар Азмун (Адам Гложек, 87'), Мусса Диаби, Митчел Баккер (Флориан Вирц, 60'), Керем Демирбай, Эксекиэль Паласиос, Жереми Фримпонг, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Пьеро Инкапье, Лукаш Градецки Предупреждения: Митчел Баккер (50'), Пьеро Инкапье (60'), Вальдемар Антон (64'), Фабиан Бредлов (68'), Тангуй Кулибали (70'), Флориан Вирц (75'), Керем Демирбай (90 + 2')

У «Байера» 49 очков на счету. Он идет на 7-м месте и сохраняет шансы на еврокубки. У «Штутгарта» 29 очков и 17-е место. Клуб все еще может спастись от вылета.