Раньери о поражении «Фиорентины»: Это была тяжелая игра, мы не заслуживали поражения

Защитниквысказался о поражении своей команды в полуфинальном матче Лиги конференций с(1:2).

«Это была тяжёлая игра. В первом тайме мы доминировали, затем пропустили неудачную контратаку. И второй мяч в наши ворота был забит после розыгрыша стандарта.

Но впереди ещё ответный матч. Мы не заслуживали поражения. У нас уже были матчи на очень жарких стадионах как в Турции, так и в Польше, и мы готовы к большему», — приводит слова Раньери официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между «Базелем» и «Фиорентиной» состоится 18 мая в 22:00 мск.