Личка: Чемпионат России достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд

Главный тренер «Оренбурга»считает, что увеличение количества участников пойдет на пользу российской Премьер-лиге.

«Реформа РПЛ? Плей-офф дает больше игр. Мне бы понравилось, если бы в Премьер-лиге было больше игр.

Посмотрите на Бундеслигу, АПЛ, Ла Лигу. Все играют 34-38 игр в чемпионате.

Думаю, что российский чемпионат достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд. Или чтобы после 30 игр разделить команды на группы. Это может быть интересно.

Подобные форматы у нас в Чехии и Польше. Я не играл как тренер в таком формате. Но я за то, чтобы игр было больше», — приводит слова чешского специалиста « Спорт-Экспресс».