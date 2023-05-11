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    Личка: Чемпионат России достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка считает, что увеличение количества участников пойдет на пользу российской Премьер-лиге.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Реформа РПЛ? Плей-офф дает больше игр. Мне бы понравилось, если бы в Премьер-лиге было больше игр.

    Посмотрите на Бундеслигу, АПЛ, Ла Лигу. Все играют 34-38 игр в чемпионате.

    Думаю, что российский чемпионат достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд. Или чтобы после 30 игр разделить команды на группы. Это может быть интересно.

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