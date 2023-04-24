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    РПЛ не изменит формат турнира перед следующим сезоном

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном смене формата проведения чемпионата России.

    Александр Алаев (справа)
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    Александр Алаев (справа)

    Ранее Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами.

    «Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания лиги нет. В частных разговорах ряд клубов поднимает вопросы форматов кубка и чемпионата, но нет единодушия.

    Я говорю о том, что необходимо этот диалог вести. Не по отдельности, а всем вместе собраться и обсудить за столом. Учитывая, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти.

    Ключевая позиция здесь у клубов. Они должны определяться с тем, как играть. Главное: если какие-то изменения и производить, то так, чтобы был консенсус. Важно также учитывать договоренности с партнерами и вещателем.

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    • Что касается Кубка России, то, мое мнение, турнир получился немного перегруженным. Мне кажется, групповая стадия может быть короче. Но Кубок в целом очень удачный. Количество матчей на групповом этапе стоит обсудить, как и двухматчевое противостояние в плей-офф Пути РПЛ», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

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