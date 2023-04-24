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    Нагорных: «Локомотив» внимательно изучит варианты реформы РПЛ

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном изменении формата российской Премьер-лиги.

    Юрий Нагорных
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    Юрий Нагорных

    Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами.

    «Будем внимательно изучать предложения, которые подготовит РПЛ. Скоро будет общее собрание клубов. Мы будем очень внимательно и аккуратно следить за теми предложениями, которые будут нам предложены.

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    • От чего зависит позиция относительно реформы лиги? Надо смотреть, на каком этапе развития футбола мы в данное время находимся. Мы должны принимать действия, которые в условиях внешней изоляции, отсутствия международных кубков все же должны двигать наш футбол вперед.

    Исключительно под таким углом зрения мы будем воспринимать те предложения, которые нам будут представлены», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

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