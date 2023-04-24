Нагорных: «Локомотив» внимательно изучит варианты реформы РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался о возможном изменении формата российской Премьер-лиги.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами.

«Будем внимательно изучать предложения, которые подготовит РПЛ. Скоро будет общее собрание клубов. Мы будем очень внимательно и аккуратно следить за теми предложениями, которые будут нам предложены.

От чего зависит позиция относительно реформы лиги? Надо смотреть, на каком этапе развития футбола мы в данное время находимся. Мы должны принимать действия, которые в условиях внешней изоляции, отсутствия международных кубков все же должны двигать наш футбол вперед.

Исключительно под таким углом зрения мы будем воспринимать те предложения, которые нам будут представлены», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».