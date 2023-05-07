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    • «Реал» стал обладателем Кубка Испании
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    «Реал» выиграл сотый трофей в истории

    Футбол Футбол Испании Кубок Испании Реал Мадрид Осасуна
    Мадридский «Реал» стал первым среди испанских клубов, который завоевал сто трофеев, сообщает журналист Алексис Мартин-Тамайо.

    «Реал»
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    «Реал»

    Напомним, накануне «Реал» в финальном матче Кубка Испании обыграл «Осасуну» со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Родриго. Единственный гол за «Осасуну» забил Лукас Торро.

    Для мадридцев эта победа стала 20-й в Кубке Испании и первой с 2014 года.

  • «Реал» стал обладателем Кубка Испании
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    • Помимо Кубка Испании, «Реал» 35 раз выигрывал чемпионат страны, 14 раз — Лигу чемпионов, 12 раз — Суперкубок, 5 — клубный чемпионат мира, 2 — Кубок УЕФА, 5 — Суперкубок Европы, 2 — Латинский кубок, 3 — Межконтинентальный кубок, 1 — Кубок Эвы Дуарте, 1 — Кубок испанской лиги.

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