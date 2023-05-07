«Реал» выиграл сотый трофей в истории

Мадридскийстал первым среди испанских клубов, который завоевал сто трофеев, сообщает журналист Алексис Мартин-Тамайо.

Напомним, накануне «Реал» в финальном матче Кубка Испании обыграл «Осасуну» со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Родриго. Единственный гол за «Осасуну» забил Лукас Торро.

Для мадридцев эта победа стала 20-й в Кубке Испании и первой с 2014 года.

Помимо Кубка Испании, «Реал» 35 раз выигрывал чемпионат страны, 14 раз — Лигу чемпионов, 12 раз — Суперкубок, 5 — клубный чемпионат мира, 2 — Кубок УЕФА, 5 — Суперкубок Европы, 2 — Латинский кубок, 3 — Межконтинентальный кубок, 1 — Кубок Эвы Дуарте, 1 — Кубок испанской лиги.