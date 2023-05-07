«Реал» — «Осасуна»: счет матча 2:1, обзор голов

обыграл(2:1) и стал обладателем Кубка Испании.

Первый гол «сливочные» забили уже на 2-й минуте встречи. Нападающий команды Родриго получил мяч и нанес удар в сторону ворот. Благодаря рикошету мяч оказался в воротах — 1:0.

Уже на 58-й минуте «Осасуна» смогла сравнять счет. Полузащитник команды Лукас Торро подобрал мяч после отскока и нанес точно в нижний угол ворот.

На 70-й минуте встречи все тот же форвард «Реала» Родриго оказался в нужное время в нужном месте и после отскока отправил мяч в ворота — 2:1.

Кубок Испании. Финал. «Реал» — «Осасуна» 2:1 Голы: 1:0 — 2 Родриго, 1:1 — 58 Торро, 2:1 — 70 Родриго«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Кроос (Модрич, 82), Вальверде, Тчуамени (Рюдигер, 69), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 89), Бензема«Осасуна»: Эррера, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус, Пенья (Рубен Гарсия, 75), Мойсес Гомес (Кике Гарсия, 86), Торро (Ибаньес, 86), Орос, Монкайола, Эз Абде (Барха, 75), Будимир (Чими Авила, 70)Предупреждения: Монкайола (21), Давид Гарсия (37), Милитао (41), Винисиус Жуниор (45), Камавинга (75), Барха (83), Вальверде (90)

После этого матча «Реал» стал обладателем Кубка Испании. В следующем матче мадридская команда встретится с «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 6 мая в Мадриде.