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    «Реал» стал обладателем Кубка Испании

    «Реал» — «Осасуна»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Осасуна
    «Реал» обыграл «Осасуну» (2:1) и стал обладателем Кубка Испании.

    Родриго
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    Родриго

    Первый гол «сливочные» забили уже на 2-й минуте встречи. Нападающий команды Родриго получил мяч и нанес удар в сторону ворот. Благодаря рикошету мяч оказался в воротах — 1:0.

    Уже на 58-й минуте «Осасуна» смогла сравнять счет. Полузащитник команды Лукас Торро подобрал мяч после отскока и нанес точно в нижний угол ворот.

    На 70-й минуте встречи все тот же форвард «Реала» Родриго оказался в нужное время в нужном месте и после отскока отправил мяч в ворота — 2:1.

    Кубок Испании. Финал.
    «Реал» — «Осасуна» 2:1
    Голы: 1:0 — 2 Родриго, 1:1 — 58 Торро, 2:1 — 70 Родриго«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Кроос (Модрич, 82), Вальверде, Тчуамени (Рюдигер, 69), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 89), Бензема«Осасуна»: Эррера, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус, Пенья (Рубен Гарсия, 75), Мойсес Гомес (Кике Гарсия, 86), Торро (Ибаньес, 86), Орос, Монкайола, Эз Абде (Барха, 75), Будимир (Чими Авила, 70)Предупреждения: Монкайола (21), Давид Гарсия (37), Милитао (41), Винисиус Жуниор (45), Камавинга (75), Барха (83), Вальверде (90)

    После этого матча «Реал» стал обладателем Кубка Испании. В следующем матче мадридская команда встретится с «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 6 мая в Мадриде.

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