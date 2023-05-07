Анчелотти прокомментировал победу в финале Кубка Испании

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании.

«Осасуна» играла очень хорошо и конкурентоспособно до самого конца. Думаю, что, несмотря ни на что, мы заслужили победу.

Этот Кубок пришелся на важный момент, после преодоления трудных квалификационных раундов. Это заслуженная награда после всех усилий. Давайте подумаем о полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» во вторник.

Родриго и Винисиус? Они сыграли решающую роль. Винисиус вывел из равновесия, а Родриго забил два гола. Они оба важны«, — приводит слова Анчелотти AS.

Для "Реала" это двадцатая победа в Кубке Испании и первая с 2014 года. Больше всего титулов у "Барселоны" (31), на втором месте "Атлетик" (23), мадридцы — на третьей строчке.