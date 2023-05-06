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    Онопко: Не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом

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    Тренер «Ростова» Виктор Онопко прокомментировал результат поединка против «Факела» (0:2).

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    «Первый мяч объяснить просто: не добежали на подбор, и был удар после длинной передачи с центра поля. Борьба, подбор, и на подборе никого не оказалось.

    В эпизоде со вторым голом также были длинная, подбор и подача с краю. Мелехин не дотянулся, и там, кажется, не закрыл крайний защитник. Это не так важно, не надо искать виноватых и называть фамилии. Это неправильно. Надо разобрать эпизоды.

    Мы ожидали, что будет много игры, подборов, длинных забросов. Не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом. Будем двигаться вперед», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. Команда отстает от спасительной 12-й строчки лишь на один балл. «Ростов» располагается на 2-й позиции (50).

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