Евсеев: Если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что «Факел» хорошо сыграл

Главный тренервысказался относительно поединка против(2:0) в 26-м туре российской Премьер-лиги.

«Ну, если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что "Факел" хорошо сыграл эту игру. Хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерам. У меня такая команда, что никого настраивать не надо. Они сами рвутся в бой, сами хотят выигрывать. Ну, и болельщики им в этом помогают.

В перерыве мы разговаривали с тренерским штабом, но мы оставили на поле Романа Акбашева, несмотря на карточку. Он нас отблагодарил. Мы готовили его замену, но не так рано. Выход Квеквескири планировался заранее. Все замены у нас сыграли, хотя их было четыре. Дотерпели, доиграли. Ближе к концу добавили второго нападающего.

Поддержка трибун? Я ее еще до игры слышал, когда команда на разминке была. Я очень благодарен болельщикам, надеюсь, с моей стороны будем только радовать», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

После этого матча «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. Команда отстает от спасительной 12-й строчки лишь на один балл. «Ростов» располагается на 2-й позиции (50).