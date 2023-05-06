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    Евсеев: Если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что «Факел» хорошо сыграл

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    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался относительно поединка против «Ростова» (2:0) в 26-м туре российской Премьер-лиги.

    Вадим Евсеев
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    Вадим Евсеев

    «Ну, если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что "Факел" хорошо сыграл эту игру. Хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерам. У меня такая команда, что никого настраивать не надо. Они сами рвутся в бой, сами хотят выигрывать. Ну, и болельщики им в этом помогают.

    В перерыве мы разговаривали с тренерским штабом, но мы оставили на поле Романа Акбашева, несмотря на карточку. Он нас отблагодарил. Мы готовили его замену, но не так рано. Выход Квеквескири планировался заранее. Все замены у нас сыграли, хотя их было четыре. Дотерпели, доиграли. Ближе к концу добавили второго нападающего.

    Поддержка трибун? Я ее еще до игры слышал, когда команда на разминке была. Я очень благодарен болельщикам, надеюсь, с моей стороны будем только радовать», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

    После этого матча «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. Команда отстает от спасительной 12-й строчки лишь на один балл. «Ростов» располагается на 2-й позиции (50).

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