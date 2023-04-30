ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресВозвращение на вершину. Гол Альвареса принес «Ман Сити» лидерство в АПЛ
  • 20:27
    • «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в результативном поединке на «Энфилд Роуд»
  • 19:59
    • ПСЖ в меньшинстве дома проиграл «Лорьяну»
  • 23:03
    • Алькарас разобрался с Димитровым на турнире в Мадриде
  • 21:00
    • «Локомотив» забил 5 мячей «Химкам»
  • 18:07
    • «Манчестер Сити» одолел «Фулхэм» и возглавил таблицу АПЛ
    Все новости спорта

    Талалаев: У меня давно не было такого, чтобы команды разваливались

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Локомотив
    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев дал свой комментарий относительно поединка против «Локомотива» (0:5).

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «Я остался доволен первым таймом? Зато второй всё перечеркнул. До счета 1:3 была надежда, что продолжим играть. Потом ошибки привели к пропущенному голу. И самое противное случилось после этого. У меня давно не было такого, чтобы команды разваливались, поэтому нам предстоит очень серьезный разговор. Будем принимать меры. Можно всё что угодно, но подставляться, когда тебя ударили по обеим щекам, подставлять все остальные места, — в моих командах раньше такого не было принято. В принципе у нас был соблазн играть, когда был счет 1:2. Можно было сделать несколько замен и играть более консервативно. Но мы приняли решение играть в атаку, поэтому ребята здесь в меньшей степени виноваты. В концовке было видно, что они поплыли физически.

    Какое‑то время еще нужно на привыкание. Последние минуты — тревожный сигнал. Много работы, и без кардинальной резки мяса будет сложно. По‑доброму мы пытаемся направить, и премии выплатили ребятам впервые за год, но сработало это в обратную сторону. Поздравляю "Локомотив" с победой», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

  • Галактионов: Двигаемся поступательно, наша задача — не сбавлять
  • Читайте по теме

    • «Локомотив» сохранил 10-е место в таблице РПЛ, набрав 32 очков. «Химки» находятся на 15-й строчке с 17 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» и «Эвертон» не выявят сильнейшего
  • «Лестер» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Севилья» продолжит свой подъем по таблице?
  • «Севилья» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Андреева шокирует Соболенко?
  • Андреева — Соболенко. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 1 мая
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Де Минаур — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры