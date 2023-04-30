Талалаев: У меня давно не было такого, чтобы команды разваливались

Главный тренердал свой комментарий относительно поединка против(0:5).

«Я остался доволен первым таймом? Зато второй всё перечеркнул. До счета 1:3 была надежда, что продолжим играть. Потом ошибки привели к пропущенному голу. И самое противное случилось после этого. У меня давно не было такого, чтобы команды разваливались, поэтому нам предстоит очень серьезный разговор. Будем принимать меры. Можно всё что угодно, но подставляться, когда тебя ударили по обеим щекам, подставлять все остальные места, — в моих командах раньше такого не было принято. В принципе у нас был соблазн играть, когда был счет 1:2. Можно было сделать несколько замен и играть более консервативно. Но мы приняли решение играть в атаку, поэтому ребята здесь в меньшей степени виноваты. В концовке было видно, что они поплыли физически.

Какое‑то время еще нужно на привыкание. Последние минуты — тревожный сигнал. Много работы, и без кардинальной резки мяса будет сложно. По‑доброму мы пытаемся направить, и премии выплатили ребятам впервые за год, но сработало это в обратную сторону. Поздравляю "Локомотив" с победой», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Локомотив» сохранил 10-е место в таблице РПЛ, набрав 32 очков. «Химки» находятся на 15-й строчке с 17 баллами.