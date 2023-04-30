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    Галактионов: Двигаемся поступательно, наша задача — не сбавлять

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Химок» (5:1).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «В первом тайме со стороны соперника были опасные контрвыпады, нам немного не хватало быстрых атак. Было много позиционной игры, но втором тайме мы поймали свои шансы за счет быстрых игроков. Рады, что добились крупной победы, двигаемся дальше

    Не было ли опасения за линию обороны? Мы получили много желтых карточек, были определенные перестановки. У нас одна цель, мы договорились с ребятами, что каждый матч — финал. Двигаемся поступательно, наша задача — не сбавлять.

    Комфортно ли мне работать с Дзюбой? Артем — топ, с точки зрения атмосферности, человеческих качеств и своего уровня. У нас в команде есть взаимопонимание, все дополняют друг друга, Артем помогает команде, все работают вместе для достижения результата», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

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