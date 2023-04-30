Дзюба: Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии

Нападающий московскоговысказался относительно поединка против(5:1).

«Это миф, что у меня есть раздражители и я питаюсь негативом. Сегодня тяжелый матч, понимали, что дома обязаны побеждать "Химки". Первый тайм не совсем качественно получился, за исключением пенальти.

При 2:0 перестали играть, а третий гол сломил "Химки", потом могли забивать уже шестой и седьмой. Должны более качественно играть. Поле прекрасное, агрономам и болельщикам огромный респект. Есть неприятный персонаж у "Химок", но не будем называть фамилии.

Мне показалось, что мало передач. Договорились, что будем много атаковать с флангов. Мне кажется, не совсем выполнили план, была задача бежать за спину, много принимать, но и я свои моменты плохо доигрывал. В такие моменты, когда что‑то не получается, гол окрыляет, поэтому блестящая передача, и скорпиончик прошел. Мне кажется, болельщики любят такие игры», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Локомотив» сохранил 10-е место в таблице РПЛ, набрав 32 очков. «Химки» находятся на 15-й строчке с 17 баллами.