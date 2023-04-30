ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресВозвращение на вершину. Гол Альвареса принес «Ман Сити» лидерство в АПЛ
  • 20:27
    • «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в результативном поединке на «Энфилд Роуд»
  • 19:59
    • ПСЖ в меньшинстве дома проиграл «Лорьяну»
  • 21:00
    • «Локомотив» забил 5 мячей «Химкам»
  • 18:07
    • «Манчестер Сити» одолел «Фулхэм» и возглавил таблицу АПЛ
  • 18:06
    • «Наполи» не сумел оформить досрочное чемпионство
    Все новости спорта

    Дзюба: Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Химки
    Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба высказался относительно поединка против «Химок» (5:1).

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Это миф, что у меня есть раздражители и я питаюсь негативом. Сегодня тяжелый матч, понимали, что дома обязаны побеждать "Химки". Первый тайм не совсем качественно получился, за исключением пенальти.

    При 2:0 перестали играть, а третий гол сломил "Химки", потом могли забивать уже шестой и седьмой. Должны более качественно играть. Поле прекрасное, агрономам и болельщикам огромный респект. Есть неприятный персонаж у "Химок", но не будем называть фамилии.

    Мне показалось, что мало передач. Договорились, что будем много атаковать с флангов. Мне кажется, не совсем выполнили план, была задача бежать за спину, много принимать, но и я свои моменты плохо доигрывал. В такие моменты, когда что‑то не получается, гол окрыляет, поэтому блестящая передача, и скорпиончик прошел. Мне кажется, болельщики любят такие игры», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

    «Локомотив» сохранил 10-е место в таблице РПЛ, набрав 32 очков. «Химки» находятся на 15-й строчке с 17 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Андреева шокирует Соболенко?
  • Андреева — Соболенко. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • В тяжелейшем раунде «Рейнджерс» пройдут дальше
  • «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • «Севилья» продолжит свой подъем по таблице?
  • «Севилья» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 1 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Де Минаур — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры