«Штутгарт» — «Боруссия» М: счет матча 2:1, обзор голов

обыгралМ (2:1) в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет был открыт на 22-й минуте встречи благодаря голу нападающего хозяев Серу Гирасси.

На 78-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Боруссии». Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник команды Юлиан Вайгль.

Уже на 83-й минуте судья назначил второй пенальти, но уже в ворота гостей. Нападающий «Штутгарта» Танги Кулибали забил гол и вывел свою команду вперед.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Боруссия М 2:1 Голы: 1:0 Серу Гирасси (22'), 1:1 Юлиан Вайгль (пенальти) (78'), 2:1 Тангуй Кулибали (пенальти) (83') Штутгарт: Фабиан Бредлов, Константинос Мавропанос, Дан-Аксель Загаду, Вальдемар Антон, Йоша Вагноман, Атакан Каразор, Ватару Эндо, Борна Соса, Силас Катомпа Мвумпа (Тангуй Кулибали, 73'), Энцо Мийо (Крис Фюрих, 73'), Серу Гирасси (Тьягу Томаш, 56') Боруссия М: Алассан Плеа (Марвин Фридрих, 84'), Йонас Хофман, Ларс Штиндль (Оскар Фрауло, 84'), Nathan N`Goumou Minpole, Флориан Нойхаус (Semir Telalovic, 87'), Юлиан Вайгль, Лука Нец (Ханнес Вольф, 84'), Нико Эльведи, Коу Итакура, Штефан Ляйнер (Патрик Херрман, 87'), Йонас Омлин Предупреждения: Юлиан Вайгль (45 + 1'), Штефан Ляйнер (61'), Дан-Аксель Загаду (77'), Атакан Каразор (85') Удаление: Коу Итакура (82')

После этого матча «Штутгарт» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги (28 очков). «Боруссия» располагается на 10-й позиции (36).