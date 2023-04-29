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    «Барселона» разгромила «Бетис» в матче испанской Примеры

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    «Барселона» одержала победу над «Бетисом» (4:0) в матче 32-го тура испанской Примеры.

    Рафинья
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    Рафинья

    Каталонская команда установила комфортное преимущество в счете уже в первом тайме. Сначала защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен открыл счет на 14-й минуте.

    Затем, на 36-й минуте форвард команды Роберт Левандовский точным ударом удвоил преимущество своей команды.

    Третий гол хозяева забили на 39-й минуте. Отличился нападающий команды Рафинья.

    Уже на 82-й минуте встречи «Барселона» сделала счет разгромным. Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес отправил мяч в свои ворота — 4:0.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Бетис 4:0
    Голы: 1:0 Андреас Кристенсен (14'), 2:0 Роберт Левандовски (36'), 3:0 Рафаэл Диас (39'), 4:0 Родригес Гидо (автогол) (82') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен (Маркос Алонсо, 59'), Алекс Бальде, Педри (Франк Кессье, 73'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг (Ансумане Фати, 59'), Рафаэл Диас (Усман Дембеле, 73'), Роберт Левандовски, Гави (Lamine Yamal, 83') Бетис: Виллиан Жозе, Айосе Перес (Abner, 64'), Серхио Каналес (Хуанми, 75'), Луис Энрике (Поль Акуоку, 46'), Вилльям Карвалью, Родригес Гидо, Хуан Миранда (Хоакин, 64'), Луис Фелипе (Эдгар Гонсалес, 12'), Херман Песселья, Мартин Монтойя, Руи Силва Предупреждения: Эдгар Гонсалес (24'), Эдгар Гонсалес (33'), Manuel Pellegrini (35')

    После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры с 79-ю очками в активе. «Бетис» — на 6-й позиции (49).

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