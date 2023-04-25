Кокорин об РПЛ: «Зенит» всех кошмарит, обыгрывает с большими счетами

Экс-форвардоценил игру петербургской команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Как мне сегодняшний "Зенит"? Не смотрю, не показывают, нужно искать в интернете. Уровень РПЛ сильно упал, и "Зенит" всех кошмарит, обыгрывает с большими счетами. Из команды, за кого я переживаю, остались, наверное, Далер Кузяев, тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал.

Что чувствую к "Зениту"? Любовь. Это тот клуб, но сейчас из-за отсутствия еврокубков, наверное, нет, но может стать похожим на "Баварию", которая 10 лет не отдаёт чемпионство.

Если Богданыч (главный тренер "Зенита" Сергей Семак) выиграет пятое чемпионство, ему должны поставить памятник на Крестовском (смеется)», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 58-ю очками в активе. Следом располагается «Ростов» (49 баллов).