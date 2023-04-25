ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар» Голепад на «Открытие Арене». «Спартак» и «Краснодар» выдали самый безумный матч сезона
    Все новости спорта

    Кокорин об РПЛ: «Зенит» всех кошмарит, обыгрывает с большими счетами

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Высшая лига Кипра Арис Александр Кокорин
    Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин оценил игру петербургской команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    «Как мне сегодняшний "Зенит"? Не смотрю, не показывают, нужно искать в интернете. Уровень РПЛ сильно упал, и "Зенит" всех кошмарит, обыгрывает с большими счетами. Из команды, за кого я переживаю, остались, наверное, Далер Кузяев, тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал.

    Что чувствую к "Зениту"? Любовь. Это тот клуб, но сейчас из-за отсутствия еврокубков, наверное, нет, но может стать похожим на "Баварию", которая 10 лет не отдаёт чемпионство.

    Если Богданыч (главный тренер "Зенита" Сергей Семак) выиграет пятое чемпионство, ему должны поставить памятник на Крестовском (смеется)», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

  • Читайте по теме

    • «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 58-ю очками в активе. Следом располагается «Ростов» (49 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пятый матч серии команды проведут максимально осторожно
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Жирону»?
  • «Жирона» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Кто упадет в зону вылета?
  • «Лидс» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры