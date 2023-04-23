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    «Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм», забив ему 6 мячей

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: счет матча 6:1, обзор голов

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    В матче 32-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» забил 6 мячей «Тоттенхэму» и выиграл со счетом 6:1.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    В составе «сорок» дублем отметились Александр Исак и Джейкоб Мерфи. По голу у Жоэлинтона и Каллума Уилсона. Два ассиста сделал Фабиан Шер.

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    У «Тоттенхэм» гол престижа в активе форварда Харри Кейна.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Тоттенхэм 6:1
    Голы: 1:0 Джейкоб Мёрфи (2'), 2:0 Жоэлинтон (6'), 3:0 Джейкоб Мёрфи (9'), 4:0 Александер Исак (19'), 5:0 Александер Исак (21'), 5:1 Гарри Кейн (49'), 6:1 Каллум Уилсон (67') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Хавьер Манкильо, 70'), Фабиан Шёр (Джамал Ласcеллс, 74'), Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс (Энтони Гордон, 70'), Джозеф Уиллок, Джейкоб Мёрфи (Мигель Альмирон, 66'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 66'), Жоэлинтон Тоттенхэм: Сон Хын Мин (Ришарлисон, 83'), Гарри Кейн, Деян Кулушевски (Арно Данжума, 72'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Папе Сарр (Давинсон Санчес, 23'), Оливер Скипп, Иван Перишич, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Педро Порро, Уго Льорис (Фрейзер Форстер, 46') Предупреждения: Деян Кулушевски (28'), Оливер Скипп (34'), Кристиан Ромеро (74')

    Крупнейшая победа «Ньюкасла», позволившая ему выйти на 3-е место с 59 очками. «Тоттенхэм» остается 5-м с 53 баллами на счету.

    В другом матче тура «Вест Хэм» победил «Борнмут» со счетом 4:0.

    Еще до перерыва «молотобойцы» забили 3 мяча. Отметились Майкл Антонио, Деклан Райс и Лукас Пакета. Во второй половине отличился Пабло Форналс.

    В концовке поединка гол Максвелла Корне не засчитали из-за офсайда, а так счет мог быть крупнее.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Вест Хэм 0:4
    Голы: 0:1 Майкл Антонио (5'), 0:2 Лукас Пакета (12'), 0:3 Деклан Райс (43'), 0:4 Пабло Форнальс (72') Борнмут: Нето, Крис Мепэм, Джек Стивенс, Ллойд Келли (Матиас Винья, 61'), Адам Смит (Джейдон Энтони, 61'), Джо Ротуэлл (Киффер Мур, 46'), Хефферсон Лерма (Льюис Кук, 75'), Маркус Таверньер, Райан Кристи (Данго Уаттара, 61'), Филип Биллинг, Доминик Соланке Вест Хэм: Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 65'), Саид Бенрахма (Пабло Форнальс, 65'), Лукас Пакета (Флинн Даунс, 76'), Джаррод Боуэн (Максвелл Корне, 77'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Аарон Крессвел, Наиф Агер, Курт Зума, Владимир Цоуфаль (Тило Керер, 83'), Лукаш Фабиански Предупреждения: Киффер Мур (48'), Наиф Агер (56'), Лукаш Фабиански (67')

    У «Вест Хэм» 34 очка и 13-е место. «Борнмут» на 15-й позиции с 33 баллами.

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