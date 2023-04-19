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    Cборная Россия не примет участия в турнирах под эгидой ЦАФА в 2023 году

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    В Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) сообщили, что сборная России не сможет участвовать в турнире под эгидой организации в 2023 году.

    Сборная России не сможет сможет участвовать в турнире под эгидой ЦАФА в 2023 году
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    Сборная России не сможет сможет участвовать в турнире под эгидой ЦАФА в 2023 году

    Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия июньском турнире ЦАФА. В нем сыграют сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

    «Сложно организовать турниры национальных сборных под эгидой ЦАФА. Есть календарь ФИФА. Календарь турнира нужно подогнать под всех. Процедура очень сложная.

  • В РФС сделали заявление после отказа сборной России участвовать в чемпионате CAFA
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    • Неизвестно, когда будет следующий турнир для взрослых сборных. Точно уже, наверное, не в этом году.

    Следующие окна ФИФА забиты другими чемпионатами», — сказали «СЭ» в пресс-службе ЦАФА.

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