Cборная Россия не примет участия в турнирах под эгидой ЦАФА в 2023 году

В Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) сообщили, что сборнаяне сможет участвовать в турнире под эгидой организации в 2023 году.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия июньском турнире ЦАФА. В нем сыграют сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

«Сложно организовать турниры национальных сборных под эгидой ЦАФА. Есть календарь ФИФА. Календарь турнира нужно подогнать под всех. Процедура очень сложная.

Неизвестно, когда будет следующий турнир для взрослых сборных. Точно уже, наверное, не в этом году.

Следующие окна ФИФА забиты другими чемпионатами», — сказали «СЭ» в пресс-службе ЦАФА.