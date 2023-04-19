Гончаренко: Важно, что переезжаем в Екатеринбург, и нам не надо никого догонять

Главный тренер «Урала»прокомментировал ничью в первом матче финала Кубка России Пути РПЛ с ЦСКА.

«Армейцам» пришлось спасаться по ходу встречи. Игра закончилась вничью 1:1. Ответный матч состоится 2 мая в Екатеринбурге.

«Совсем недавно провели матч, да и друг друга с ЦСКА хорошо знаем. Понимали, что матч будет напряжённый. Сегодня нужно было не повторить ошибку, которую допустили в Екатеринбурге. ЦСКА быстро двигал мяч, нам не хватало выходов в атаку. Во втором тайме создали моменты, повели в счёте.

Важно, что переезжаем в Екатеринбург, и нам не надо никого догонять», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».