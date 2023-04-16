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    «Арсенал» упустил победу над «Вест Хэмом»

    «Вест Хэм» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В поединке 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» принял «Арсенал». Счет матча оказался ничейным 2:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Канониры» забили дважды до 10-й минуты встречи. Сначала отметился Габриэл Жезус, а затем забил Мартин Эдегор. Голевая передача в активе Мартинелли.

    До перерыва Саид Бенрахма реализовал пенальти и сократил разрыв в счете. Во втором тайме Джарред Боуэн оформил второй мяч «молотобойцев».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Арсенал Лондон 2:2
    Голы: 1:2 Габриэл Жезус (7'), 2:2 Мартин Эдегор (10'), 1:2 Саид Бенрахма (пенальти) (33'), 2:2 Джаррод Боуэн (54') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Тило Керер, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Лукас Пакета (Флинн Даунс, 87'), Саид Бенрахма (Пабло Форнальс, 90'), Майкл Антонио (Максвелл Корне, 88') Арсенал Лондон: Габриэл Мартинелли (Рейсс Нелсон, 85'), Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 67'), Букайо Сака, Гранит Джака, Томас Парти (Жоржиньо, 67'), Мартин Эдегор (Эдвард Нкетиа, 90'), Киран Тирни (Фабиу Виейра, 85'), Габриэль Магальяйнс, Пабло Мари, Бен Уайт, Арон Ремсдейл Предупреждения: Томас Парти (35'), Габриэл Жезус (45 + 4'), Аарон Крессвел (82')

    «Арсенал» все равно останется лидером АПЛ после этого тура. На его счету 74 очка. Отрыв от «Ман Сити» составляет 4 пункта. «Вест Хэм» продолжает набирать баллы и сейчас у команды Дэвида Мойеса 31 пункта, в которыми она занимает 15-ю строчку.

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