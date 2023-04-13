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    Венгерский журналист: Удивлен решением «Ференцвароша» продлить контракт с Черчесовым

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Венгерский журналист Nemzeti Sport, приближенный к «Ференцварошу», Ласло Борсос высказался по поводу решения руководства будапештского клуба продлить контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Честно, я был немного удивлен решением руководства "Ференцвароша" активировать опцию продления контракта Станислава Черчесова еще на один год. До февраля отношения между клубом и россиянином были отличные, Черчесов выиграл титул в Венгрии, вывел команду из группы ЛЕ. Если бы меня спросили, лучшее ли это время для того, чтобы продлить контракт, то я бы без сомнений ответил положительно.

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    • С февраля этого года ситуация изменилась — перед нами не тот "Ференцварош", который был осенью. Никто не понимает, почему выступления команды настолько слабое, и она не может одержать победу уже в седьмом матче подряд. Такой результат в Чемпионате не позволителен для "Ференцвароша", чей бюджет намного больше, чем у других команд венгерской лиги.

    Правда, неожиданно, что Черчесова продлили именно сейчас. Сам Станислав говорит, что он будет работать до конца следующего сезона, однако я в этом не сильно уверен. Интересно, как команда сыграет остальные семь матчей в чемпионате, смогут ли игроки выступить лучше, чем в феврале и марте.

    Решение руководства вызывает вопросы. "Ференцварош" и близко не показывает уровень футбола, к которому все привыкли. Все хотят видеть игру, которая была против "Монако", "Трабзонспора" и "Црвены". Поэтому для меня вопрос, почему пролили контракт Черчесова.

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    • Посмотрим, что будет дальше. Российский специалист говорил, что ему нужны новые трансферы, чтобы усилить команду для выступлений в Европе. Будем следить за летним трансферным окном. Уверен, что если команда соберется и будет двигаться в правильном направлении, которое было этой осенью, то с Черчесовым "Ференцварош" сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Пока же команда может претендовать на место в Лиге Европы, и при этом, лидеру венгерского футбола надо взять чемпионство. Шесть недель назад отрыв от второго места был шестнадцать очков, сейчас — всего шесть. Скоро будет очная встреча, которая и решит гонку за титул в Венгрии», — приводит слова Борсоса Sport24.

    Черчесов возглавил команду из Будапешта в декабре 2021 года, заключив договор по схеме «1,5 года+1». За это время «фради» сделали золотой дубль внутри страны, а в еврокубках вышли в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.

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