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    Черчесов: Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год

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    Российский главный тренер чемпиона Венгрии Станислав Черчесов сообщил, что «Ференцварош» пролонгировал с ним трудовые отношения.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год — до лета 2024 года. Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Черчесов возглавил команду из Будапешта в декабре 2021 года, заключив договор по схеме «1,5 года+1». За это время «фради» сделали золотой дубль внутри страны, а в еврокубках вышли в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.

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