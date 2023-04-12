ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию»
    Все новости спорта

    Личка: Летом другие клубы РПЛ могут забрать лидеров «Оренбурга»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Оренбург Зенит Спартак ЦСКА РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка считает, что летом клуб может продать лидеров команды.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «Рад, что у нас хорошо получается в премьер‑лиге. Мы много забиваем, но и много пропускам. Если ты хочешь быть в тройке, то не должен пропускать больше гола за игру.

    Это опыт. "Оренбург" — маленькая команда, которая провела в РПЛ всего три сезона. Здесь высокий уровень футбола, такие команды, как "Спартак", "Зенит", "Ростов", "Краснодар" стабильно играют в премьер‑лиге.

    Нам важно остаться на тех позициях, которые команда добилась сегодня. Но еще важнее — повторить это на следующий сезон. Если ты сыграл один хороший сезон, то это не значит, что все будет хорошо и дальше. "Оренбург" должен играть на хорошем уровне 10–12 лет, а не выступать здорово один сезон, а потом 3–4 года бороться за выживание и выступать в Первой лиге.

    Мы умеем показывать качественный и техничный футбол на высоких скоростях, подбор игроков позволяет это сделать. Но летом может повториться ситуация, когда придут другие клубы и заберут наших лидеров, как это было с (Владимиром) Сычевым, который забил 14 мячей. Подобное может произойти с (Матиасом) Пересом, (Брайанам) Мансильей, (Лукасом) Верой. И нам придется искать других качественных игроков.

  • Личка: Россияне боятся играть в футбол и сделать ошибку
  • Читайте по теме

    • Я бы хотел, чтобы они остались. Но позвонит "Краснодар", "Спартак" или "Зенит", мне придется только пожелать им идти на повышение, использовать свой шанс сыграть на более высоком уровне в большом клубе. Тем более финансово это точно будет в несколько раз лучшее предложение. Одно дело, если сам футболист скажет, что не хочет уходить. Но уговаривать их неправильно, когда игрок хочет уйти», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может перейти в «Зенит».

    «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • За кем останется итальянская дуэль в Лиге чемпионов?
  • «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • При домашней публике ЦСКА добьет разваленного соперника
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ивашко — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры