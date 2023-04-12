Личка: Летом другие клубы РПЛ могут забрать лидеров «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга»считает, что летом клуб может продать лидеров команды.

«Рад, что у нас хорошо получается в премьер‑лиге. Мы много забиваем, но и много пропускам. Если ты хочешь быть в тройке, то не должен пропускать больше гола за игру.

Это опыт. "Оренбург" — маленькая команда, которая провела в РПЛ всего три сезона. Здесь высокий уровень футбола, такие команды, как "Спартак", "Зенит", "Ростов", "Краснодар" стабильно играют в премьер‑лиге.

Нам важно остаться на тех позициях, которые команда добилась сегодня. Но еще важнее — повторить это на следующий сезон. Если ты сыграл один хороший сезон, то это не значит, что все будет хорошо и дальше. "Оренбург" должен играть на хорошем уровне 10–12 лет, а не выступать здорово один сезон, а потом 3–4 года бороться за выживание и выступать в Первой лиге.

Мы умеем показывать качественный и техничный футбол на высоких скоростях, подбор игроков позволяет это сделать. Но летом может повториться ситуация, когда придут другие клубы и заберут наших лидеров, как это было с (Владимиром) Сычевым, который забил 14 мячей. Подобное может произойти с (Матиасом) Пересом, (Брайанам) Мансильей, (Лукасом) Верой. И нам придется искать других качественных игроков.

Я бы хотел, чтобы они остались. Но позвонит "Краснодар", "Спартак" или "Зенит", мне придется только пожелать им идти на повышение, использовать свой шанс сыграть на более высоком уровне в большом клубе. Тем более финансово это точно будет в несколько раз лучшее предложение. Одно дело, если сам футболист скажет, что не хочет уходить. Но уговаривать их неправильно, когда игрок хочет уйти», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может перейти в «Зенит».

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.