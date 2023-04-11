ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда
    Все новости спорта

    Личка: Россияне боятся играть в футбол и сделать ошибку

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Оренбург РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о российских футболистах.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «Если говорить о футболе, больше всего удивляет то, что футболисты боятся брать на себя игру, боятся играть в футбол, боятся креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило.

    И одна из моих первых задач в "Оренбурге" — сделать так, чтобы футболисты в себя поверили. Чтобы не тупо били вперед в надежде на шальной рикошет.

    Например, когда я работал в Бресте, у меня были опытные игроки — Милевский, Нехайчик, Савицкий, Гутор. С ними было легче. Они были уверены в себе. Знали, что могут и умеют. Здесь все иначе. Не говорю, что наши футболисты не хотят. Они делают то, что я прошу. Но надо добиться того, чтобы они сами не боялись принимать решения на поле.

  • Заслуженная пенсия или возвращение в «Рубин»? Почему Бердыев внезапно покинул «Сочи»
  • Все о внезапной отставке известного специалиста с поста главного тренера ФК «Сочи»
  • Сегодня

    • Конечно, это менталитет. Но я работаю со многими ребятами уже три года. И результаты видны. Они знают мои требования. Я их не буду ругать за ошибку. Я скорее отругаю их за то, что они не попробовали», — сказал чешский специалист в интервью Sport24.

    «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и «Бавария» забьют друг другу
  • «Манчестер Сити» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бенфика» и «Интер» много не забьют
  • «Бенфика» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Гахов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минаур — Штруфф
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Айлендерс — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры