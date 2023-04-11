Личка: Россияне боятся играть в футбол и сделать ошибку

Главный тренер «Оренбурга»поделился мнением о российских футболистах.

«Если говорить о футболе, больше всего удивляет то, что футболисты боятся брать на себя игру, боятся играть в футбол, боятся креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило.

И одна из моих первых задач в "Оренбурге" — сделать так, чтобы футболисты в себя поверили. Чтобы не тупо били вперед в надежде на шальной рикошет.

Например, когда я работал в Бресте, у меня были опытные игроки — Милевский, Нехайчик, Савицкий, Гутор. С ними было легче. Они были уверены в себе. Знали, что могут и умеют. Здесь все иначе. Не говорю, что наши футболисты не хотят. Они делают то, что я прошу. Но надо добиться того, чтобы они сами не боялись принимать решения на поле.

Конечно, это менталитет. Но я работаю со многими ребятами уже три года. И результаты видны. Они знают мои требования. Я их не буду ругать за ошибку. Я скорее отругаю их за то, что они не попробовали», — сказал чешский специалист в интервью Sport24.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.