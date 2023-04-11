ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гонсалу Рамуш и Жоау Мариу«Бенфика» — «Интер». Онлайн
  • 21:23
    • «Бенфика» и «Интер» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
  • 21:12
    • «Манчестер Сити» — «Бавария»: стартовые составы команд
  • 20:21
    • АПЛ перенесла матч 34-го тура между «Арсеналом» и «Челси»
    Все новости спорта

    «Бенфика» и «Интер» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

    «Бенфика» — «Интер»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Интер Португалия Бенфика
    «Бенфика» и «Интер» проведут очную встречу в Лиссабоне в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Они назвали свои стартовые составы.

    Лаутаро Мартинес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаутаро Мартинес

    Стартовые составы команд
    • «Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Антониу Силва, Морато, Гримальдо, Шикинью, Флорентину, Эурснес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Гонсалу Рамуш.
    • «Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Мхитарян, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Лаутаро Мартинес.

  • «Бенфика» — «Интер». Онлайн
  • Онлайн-трансляция первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Бенфикой» и «Интером»
  • Сегодня

    • Следить за статистикой онлайн можно здесь. Прогнозы на поединок доступны здесь и здесь.

    Полный список прогнозов на первый матчи четвертьфинала Лиги чемпионов можно посмотреть тут.

    Начало игры в 22:00 по мск. Она пройдет на «Эстадиу да Луж».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и «Бавария» забьют друг другу
  • «Манчестер Сити» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бенфика» и «Интер» много не забьют
  • «Бенфика» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тампа — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры