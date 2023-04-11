«Бенфика» — «Интер»: прогноз, составы, коэффициенты

Лаутаро Мартинес Фото: globallookpress.com
Стартовые составы команд
- «Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Антониу Силва, Морато, Гримальдо, Шикинью, Флорентину, Эурснес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Гонсалу Рамуш.
- «Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Мхитарян, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Лаутаро Мартинес.
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Начало игры в 22:00 по мск. Она пройдет на «Эстадиу да Луж».