«Бенфика» — «Интер»: прогноз, составы, коэффициенты

«Бенфика» и «Интер» проведут очную встречу в Лиссабоне в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Они назвали свои стартовые составы.

Стартовые составы команд «Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Антониу Силва, Морато, Гримальдо, Шикинью, Флорентину, Эурснес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Гонсалу Рамуш.

Влаходимос, Жилберто, Антониу Силва, Морато, Гримальдо, Шикинью, Флорентину, Эурснес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Гонсалу Рамуш. «Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Мхитарян, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Лаутаро Мартинес.

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Начало игры в 22:00 по мск. Она пройдет на «Эстадиу да Луж».