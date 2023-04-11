Сегодня в 22:00 по московскому времени на «Эштадиу Да Луш» в Лиссабоне в гости к «Бенфике» приедет миланский «Интер». За ходом первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Бенфика»

Португальский клуб пробился в четвертьфинал после уверенной победы над сенсационным «Брюгге», который неплохо пошумел в осенней стадии группового турнира. Подопечные Рогера Шмидта в первом матче добились комфортного преимущества на выезде, обыграв бельгийцев с разницей в два мяча (2:0), а на домашней арене разгромили «Брюгге» со счетом 5:1.

«Бенфика» вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов во второй раз подряд. В прошлом году «орлы» на данной стадии встречались с английским «Ливерпулем» и по сумме двух встреч уступили будущему финалисту турнира (4:6 общий счет).

«Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, набрав 71 очко после 27-ми матчей. В предыдущем туре подопечные Рогера Шмидта в принципиальном поединке уступили на домашней арене «Порту» со счетом 1:2. Это поражение прервало восьмиматчевую победную серию «орлов» во всех турнирах.

«Интер»

Подопечные Симоне Индзаги в 1/8 финала Лиги Чемпионов встречались с еще одной португальской командой — «Порту». Исход противостояния решил один единственный мяч, забитый в первой встрече в Милане. На 86-й минуте матче бельгийский нападающий Лукаку поразил ворота Кошты и принес своей команде победу. Вторая встреча в Португалии прошла без голов и «Интер» оформил путевку в четвертьфинал, одержав победу по сумме двух матчей (1:0).

Миланский клуб вышел в четвертьфинал главного европейского турнира впервые с сезона 2010/2011. «Интер» в том розыгрыше защищал титул, но оступился уже на стадии 1/4 финала. «Нерадзурри» встречались с немецким «Шальке» и по сумме двух матчей уступили гельзенкирхенцам со счетом 3:7.

По итогам 29-го тура Серии А «Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Отставание от идущего четвертым «Милана» составляет один балл. В предыдущем туре коллектив Симоне Индзаги играл на выезде против «Салернитаны» и упустил победу, пропустив гол на последней минуте матча (1:1). Таким образом, «Интер» продлил свою безвыигрышную серию до 6-ти матчей во всех турнирах. Последний раз миланский клуб праздновал победу в начале марта, обыграв дома «Лечче» (2:0) в рамках 25-го тура Серии А.

Личные встречи

Команды встречались между собой в рамках 1/8 финала Кубка УЕФА сезона 2003/2004. «Интер» по сумме двух встреч оказался сильнее «Бенфики» (4:3 дома и 0:0 в гостях) и пробился в четвертьфинал.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бенфика» — «Интер» с коэффициентом 3.40.