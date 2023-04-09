Вайсс: Хвича в будущем может претендовать на «Золотой мяч»

Бывший тренер сборной Грузиивысказался о перспективах полузащитника национальной командыиз «Наполи».

«Хвича — талантливый игрок, который любит играть "один на один" или "один на два". В последние годы он сильно прибавил. В сборной Грузии я дал ему шанс играть еще ребенком, и он стал футболистом года.

Преимущество Хвичи в том, что он здоровый и играет на высоком уровне. Попав в Серию А, сразу стал звездой. Кварацхелия — футболист с талантом от Бога. Он лучший в атаке. Играет в интересный футбол, который нравится болельщикам.

В будущем Хвича может претендовать на "Золотой мяч" и стать мировым футболистом. Все к этому ведет. "Наполи" для него — отличная команда с хорошим тренером.

Я желаю ему выиграть ЛЧ с ними. Но "Наполи" — 100% не последний клуб в его карьере. Хвича сможет играть в больших командах Испании и Англии. Его ждет большое будущее», — цитирует Вайсса Sport24.

22-летний грузин стал футболистом «Наполи» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 31 матче за неаполитанцев и трижды признавался лучшим игроком месяца в Серии А.