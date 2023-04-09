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    Вайсс: Хвича в будущем может претендовать на «Золотой мяч»

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    Бывший тренер сборной Грузии Владимир Вайсс высказался о перспективах полузащитника национальной команды Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Хвича — талантливый игрок, который любит играть "один на один" или "один на два". В последние годы он сильно прибавил. В сборной Грузии я дал ему шанс играть еще ребенком, и он стал футболистом года.

    Преимущество Хвичи в том, что он здоровый и играет на высоком уровне. Попав в Серию А, сразу стал звездой. Кварацхелия — футболист с талантом от Бога. Он лучший в атаке. Играет в интересный футбол, который нравится болельщикам.

    В будущем Хвича может претендовать на "Золотой мяч" и стать мировым футболистом. Все к этому ведет. "Наполи" для него — отличная команда с хорошим тренером.

    Я желаю ему выиграть ЛЧ с ними. Но "Наполи" — 100% не последний клуб в его карьере. Хвича сможет играть в больших командах Испании и Англии. Его ждет большое будущее», — цитирует Вайсса Sport24.

    22-летний грузин стал футболистом «Наполи» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 31 матче за неаполитанцев и трижды признавался лучшим игроком месяца в Серии А.

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