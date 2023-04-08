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    «Ньюкасл» в гостях оказался сильнее «Брентфорда»

    «Брентфорд» — «Ньюкасл Юнайтед»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Ньюкасл» в гостях одержал победу над «Брентфордом» (2:1) в матче 30-го тура английской Премьер-лиге.

    «Ньюкасл» — «Брентфорд»
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    «Ньюкасл» — «Брентфорд»

    В первом тайме «Брентфорд» мог оторваться от соперника на несколько мячей. Сначала нападающий команды Иван Тони забил гол на 8-й минуте встречи, но арбитр воспользовался системой Var и отменил забитый мяч.

    На 30-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Ньюкасла». Все тот же Иван Тони не смог реализовать одиннадцатиметровый.

    Уже на 45+1-й минуте Иван Тони забил гол и вывел свою команду вперед. Форвард забил пенальти со второй попытки.

    Уже во втором тайме «Ньюкасл» отправился в погоню. Команде удалось сравнять счет на 54-й минуте встречи благодаря автоголу голкипера «Брентфорда» Давида Рая.

    На 61-й минуте нападающий «Ньюкасла» Александр Исак пробил в самую девятку и вывел свою команду вперед.

    После этого матча «Ньюкасл» сохраняет 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 56-ю очками в активе. «Брентфорд» располагается на 9-й строчке (43).

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