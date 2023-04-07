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    «Ланс» одержал победу над «Страсбургом» в Первой лиге

    «Ланс» — «Страсбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Ланс» на своем поле обыграл «Страсбург» (2:1) в 30-м туре французской Первой лиги.

    «Ланс»
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    «Ланс»

    Счет был открыт уже на 10-й минуте встречи. Полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски получил мяч в штрафной и ударил точно в правый угол ворот.

    На 65-й минуте матча хозяева удвоили свое преимущество. Защитник «Ланса» Факундо Медина в касание пробил и попал точно в левый угол ворот.

    На 84-й минуте «Страсбург» побежал отыгрываться. Нападающий гостей Кевин Гамейро получил отличную передачу от партнера и совершил мощный удар из штрафной.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Страсбург 2:1
    Голы: 2:0 Факундо Медина (65'), 2:1 Кевин Гамейро (84') Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Флорьян Сотока (Массадио Айдара, 67'), Салис Абдул-Самед, Секо Фофана, Пшемыслав Франковский, Адриен Томассон (Давид Перейра Кошта, 77'), Луа Опенда (Исмаэль Дукуре, 77'), Анжело Фюльжини (Алексис Клод-Морис, 67') Страсбург: Хабиб Диалло, Жанрикне Беллегард (Кевин Гамейро, 71'), Морган Сансон (Лебо Мотиба, 87'), Эдуард Соболь, Ибраима Сиссоко (Жан-Эде Паскаль Аолу, 61'), Diarra Mouhamadou, Фредерик Гильберт, Исмаэль Дукуре (Лука Перрен, 86'), Александр Джику, Жерзино Ньямси, Матц Зельс Предупреждения: Жанрикне Беллегард (23'), Салис Абдул-Самед (45 + 3'), Александр Джику (79'), Лука Перрен (88'), Хабиб Диалло (90 + 4'), Хабиб Диалло (90 + 4')

    После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги с 63 очками в активе. «Страсбург» располагается на 16-ю строчку (26).

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