«Ланс» — «Страсбург»: счет матча 2:1, обзор голов

на своем поле обыграл(2:1) в 30-м туре французской Первой лиги.

Счет был открыт уже на 10-й минуте встречи. Полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски получил мяч в штрафной и ударил точно в правый угол ворот.

На 65-й минуте матча хозяева удвоили свое преимущество. Защитник «Ланса» Факундо Медина в касание пробил и попал точно в левый угол ворот.

На 84-й минуте «Страсбург» побежал отыгрываться. Нападающий гостей Кевин Гамейро получил отличную передачу от партнера и совершил мощный удар из штрафной.

Футбол. Франция. Лига 1 Ланс — Страсбург 2:1 Голы: 2:0 Факундо Медина (65'), 2:1 Кевин Гамейро (84') Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Флорьян Сотока (Массадио Айдара, 67'), Салис Абдул-Самед, Секо Фофана, Пшемыслав Франковский, Адриен Томассон (Давид Перейра Кошта, 77'), Луа Опенда (Исмаэль Дукуре, 77'), Анжело Фюльжини (Алексис Клод-Морис, 67') Страсбург: Хабиб Диалло, Жанрикне Беллегард (Кевин Гамейро, 71'), Морган Сансон (Лебо Мотиба, 87'), Эдуард Соболь, Ибраима Сиссоко (Жан-Эде Паскаль Аолу, 61'), Diarra Mouhamadou, Фредерик Гильберт, Исмаэль Дукуре (Лука Перрен, 86'), Александр Джику, Жерзино Ньямси, Матц Зельс Предупреждения: Жанрикне Беллегард (23'), Салис Абдул-Самед (45 + 3'), Александр Джику (79'), Лука Перрен (88'), Хабиб Диалло (90 + 4'), Хабиб Диалло (90 + 4')

После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги с 63 очками в активе. «Страсбург» располагается на 16-ю строчку (26).