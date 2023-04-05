«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: счет матча 1:0, обзор гола

Победный гол хозяева забили на 27-й минуте поединка. Отметился Маркус Рашфорд. Передачу отдал Марсель Забитцер.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед — Брентфорд 1:0
Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу (Тирелл Маласиа, 37'), Марсель Забитцер (Фред, 71'), Скотт МакТоминай, Антони (Виктор Линделёф, 86'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо (Антони Марсьяль, 71'), Маркус Рашфорд Брентфорд: Айван Тони, Брайан Мбемо (Джош да Силва, 62'), Матиас Йенсен (Шандон Баптист, 62'), Кристиан Нергор (Йоан Висса, 75'), Миккель Дамсгор (Кевин Шаде, 62'), Рико Генри, Бен Ми, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Мадс Роэрслев Расмуссен (Аарон Хики, 75'), Дэвид Райа Предупреждения: Скотт МакТоминай (42'), Миккель Дамсгор (50'), Бруну Фернандеш (59'), Кристиан Нергор (61')
После победы МЮ набрал 53 очка и вернулся в зону Лиги чемпионов, заняв 4-е место.
У «Брентфорда» 43 набранных очка, с которыми клуб находится на 9-й строчке.