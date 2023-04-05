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    Колосков: Могу точно сказать, что Чеферин хорошо относится к России

    Футбол УЕФА Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переизбрание Александера Чеферин на пост главы УЕФА.

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    55-летний словенец был единственным кандидатом на этих выборах. Голосование состоялось на 47-м конгрессе организации, который проходит в Лиссабоне (Португалия).

    «Раз был один кандидат и никто не осмелился выйти против Чеферина, значит, он всех устраивает, все стабильно, все довольны работой Чеферина. Его переизбрали, значит, он на своем месте.

    Мы друг друга знаем, конечно, но он пришел, когда я уже завершил работу в УЕФА.

    Понятно, что я как почетный член УЕФА бывал на заседаниях, мы здоровались с ним, но не более того. Могу точно сказать, что он хорошо относится к России», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

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