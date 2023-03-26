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    Дюков: Возможность перехода в Азию есть, держим в голове подобный сценарий

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    Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос относительно возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Создана рабочая группа с участием УЕФА и ФИФА. Они проводят двусторонние консультации с МОК. Рабочая группа сформирована, проведено несколько встреч. Есть договоренность с УЕФА, что мы не комментируем промежуточные итоги работы. Когда окончательно договоримся и сформируем дорожную карту, тогда будем говорить. Возможность перехода в Азию есть, учитываем это, держим в голове подобный сценарий.

    Если говорить обо мне как о руководителе, то перед организацией стоят цели и мне интересно их достигнуть и выполнить задачи.

    Товарищеские матчи? Есть различные варианты, мы ведем переговоры, но раньше времени не хотел бы делать анонсы. Прекрасно помните историю про матч с Боснией и Герцеговиной, который не состоялся. Это была их инициатива, они объявили о проведении матча и не смогли сыграть. Так что было бы правильно сперва договориться, подписать соглашение», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

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