Дюков: Возможность перехода в Азию есть, держим в голове подобный сценарий

Глава Российского футбольного союза (РФС)ответил на вопрос относительно возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Создана рабочая группа с участием УЕФА и ФИФА. Они проводят двусторонние консультации с МОК. Рабочая группа сформирована, проведено несколько встреч. Есть договоренность с УЕФА, что мы не комментируем промежуточные итоги работы. Когда окончательно договоримся и сформируем дорожную карту, тогда будем говорить. Возможность перехода в Азию есть, учитываем это, держим в голове подобный сценарий.

Если говорить обо мне как о руководителе, то перед организацией стоят цели и мне интересно их достигнуть и выполнить задачи.

Товарищеские матчи? Есть различные варианты, мы ведем переговоры, но раньше времени не хотел бы делать анонсы. Прекрасно помните историю про матч с Боснией и Герцеговиной, который не состоялся. Это была их инициатива, они объявили о проведении матча и не смогли сыграть. Так что было бы правильно сперва договориться, подписать соглашение», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».