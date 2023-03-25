Саутгейт назвал сборную Украины очень сильным соперником

Главный тренер сборной Англиивысказал свое мнение о предстоящем матче со сборной Украины в матче отборочного цикла Евро-2024.

«Придется думать о выборе состава. Но мы должны получить положительный результат на "Уэмбли", потому что победа над Италией будет весомой, если мы победим в воскресенье. Это мы сказали игрокам сразу после игры. В понедельник они могут отправляться куда угодно.

Будет нелегко — Украина пропускала первый тур. Нас ожидает перелет, восстановление — некоторые ребята получили ушибы. В воскресенье нам потребуется самая большая поддержка на "Уэмбли", что обеспечит нам эмоциональный подъем. И если мы сможем сыграть так, как это делали в первом тайме против итальянцев, фанатам это понравится. Но мы будем играть против очень сильной команды», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Украина состоится в воскресенье, 26 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.