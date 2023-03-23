Зиньковский — о матче с Ираном: Результат положительный и нормальный

Полузащитник сборнойпрокомментировал ничью с(1:1) в товарищеском матче.

«Не затерялись ли на фоне участника чемпионата мира? Вам виднее, не могу объективно оценить, потому что был на поле. Думаю, нормально себя показали... Старались играть от себя. Что-то получалось, что-то нет. Три дня тренировались, не сказать, что это много. Привыкали еще. Старались сделать какие-то вещи, о которых нам рассказывал тренерский штаб.

Пенальти? Ничего, я просто опрокинул мяч, игрок зацепился за ногу.

Результат? Думаю, положительный. Иран — хорошая сборная. Тяжелый матч был. 1:1 — нормальный результат. Но конечно, всегда хочется выигрывать», — цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».

26 марта Россия проведет еще один товарищеский матч, в котором она встретится со сборной Ирака.