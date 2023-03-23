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    Зиньковский — о матче с Ираном: Результат положительный и нормальный

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    Полузащитник сборной России Антон Зиньковский прокомментировал ничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Не затерялись ли на фоне участника чемпионата мира? Вам виднее, не могу объективно оценить, потому что был на поле. Думаю, нормально себя показали... Старались играть от себя. Что-то получалось, что-то нет. Три дня тренировались, не сказать, что это много. Привыкали еще. Старались сделать какие-то вещи, о которых нам рассказывал тренерский штаб.

    Пенальти? Ничего, я просто опрокинул мяч, игрок зацепился за ногу.

    Результат? Думаю, положительный. Иран — хорошая сборная. Тяжелый матч был. 1:1 — нормальный результат. Но конечно, всегда хочется выигрывать», — цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».

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