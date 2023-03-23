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    Сафонов: Мы сыграли свой не самый лучший матч, есть к чему стремится

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о товарищеском матче против Ирана (1:1).

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Как по мне, была очень интересная игра. Очень сильный соперник. Лично я ожидал, что будет такой накал, такой уровень игры. Мое мнение, что мы не показали все, что могли показать. Мы сыграли свой не самый лучший матч, есть к чему стремится. Мы должны побеждать.

    Атмосфера классная! Хоть это и болельщики в основном соперника, все равно они создавали атмосферу матча. Чувствовался задор соратника, что трибуны их подгоняли. Это дополнительные эмоции для нас и лично для меня.

    Претензии к себе? Очень много. По мне, очень много потерь. Плюс от вратаря зависит темп игры. Думаю, что много ошибался с тем, что где-то спешил, где-то медлил. Над этим нужно работать», — приводит слова «Спорт-Экспресс».

    26 марта Россия проведет еще один товарищеский матч, в котором она встретится со сборной Ирака.

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