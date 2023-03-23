Сафонов: Мы сыграли свой не самый лучший матч, есть к чему стремится

Вратарь сборнойвысказался о товарищеском матче против(1:1).

«Как по мне, была очень интересная игра. Очень сильный соперник. Лично я ожидал, что будет такой накал, такой уровень игры. Мое мнение, что мы не показали все, что могли показать. Мы сыграли свой не самый лучший матч, есть к чему стремится. Мы должны побеждать.

Атмосфера классная! Хоть это и болельщики в основном соперника, все равно они создавали атмосферу матча. Чувствовался задор соратника, что трибуны их подгоняли. Это дополнительные эмоции для нас и лично для меня.

Претензии к себе? Очень много. По мне, очень много потерь. Плюс от вратаря зависит темп игры. Думаю, что много ошибался с тем, что где-то спешил, где-то медлил. Над этим нужно работать», — приводит слова «Спорт-Экспресс».

26 марта Россия проведет еще один товарищеский матч, в котором она встретится со сборной Ирака.