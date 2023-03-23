Роналду сравнил уровень чемпионата Саудовской Аравии и АПЛ

Форвард «Аль-Насра»высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

«Я думаю, вам следует взглянуть на Саудовскую профессиональную лигу по-другому. Я не собираюсь говорить, что по уровню эта лига — как АПЛ. Конечно, это было бы ложью.

Но это очень конкурентоспособная лига. Я был приятно удивлен количеству хороших команд в ней и тем, как чемпионат сбалансирован. Я уверен, что в ближайшие годы эта лига будет четвертой, пятой или шестой по уровню конкуренции в мире», — приводит слова португальца Reuters.

Напомним, что в ноябре 2022 года Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». В января 2023 года португалец перешел в саудовский «Аль-Наср».

За новый клуб он провел восемь матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.