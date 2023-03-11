«Бавария» — «Аугсбург»: счет матча 5:3, обзор голов

Мюнхенскаяпровел результативный поединок св 24-м туре немецкой Бундеслиги.

Баварцы выиграли со счетом 5:3. В их составе голом и ассистом отметились Жоау Канселу и Лерой Сане. Дубль оформил Бенжамен Павар. Еще один мяч в активе Альфонсо Дэвиса.

В составе «Аугсубрга» дубль сделал Мергим Бериша, один мяч забил Ирвин Кардона.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Аугсбург 5:3 Голы: 0:1 Мергим Бериша (2'), 1:1 Жоау Канселу (15'), 2:1 Бенжамен Павар (19'), 3:1 Бенжамен Павар (35'), 4:1 Лерой Зане (45'), 4:2 Мергим Бериша (пенальти) (60'), 5:2 Альфонсо Дэвис (74'), 5:3 Ирвин Кардона (90 + 3') Бавария: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Маттейс де Лигт (Дейли Блинд, 83'), Жоау Канселу, Джамал Мусиала (Райан Гравенберх, 78'), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис (Нуссайр Мазрауи, 78'), Лерой Зане, Садио Мане (Матис Тель, 72'), Серж Гнабри (Томас Мюллер, 71') Аугсбург: Мергим Бериша, Дион Дрена Белё (Ирвин Кардона, 46'), Эрмедин Демирович (Рубен Варгас, 46'), Юлиан Баумгартлингер, Арне Энгелс (Эльвис Реджбечай, 46'), Арне Майер (Натанаэль Мбюкю, 77'), Мадс Педерсен, Джеффри Гауэлеу, Максимилиан Бауэр, Роберт Гумни (Иагу, 46'), Рафал Гикевич Предупреждения: Мадс Педерсен (18'), Маттейс де Лигт (59'), Жоау Канселу (85')

В другом поединке тура «Айнтрахт» на своем поле не смог победить «Штутгарт». Игра завершилась ничьей 1:1.

Во втором тайме у хозяев счет открыл Себастьян Роде, на что гости ответили голом Силаса.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Штутгарт 1:1 Голы: 1:0 Себастьян Роде (55'), 1:1 Силас Катомпа Мвумпа (75') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Макото Хасебе, Эван Н'Дика, Аурелио Бута, Себастьян Роде (Кристиян Якич, 71'), Джибриль Соу (Лукас Аларио, 86'), Филипп Макс (Кристофер Ленц, 90'), Рафаэль Борре (Даити Камада, 71'), Марио Гётце, Рандаль Коло Муани Штутгарт: Тьягу Томаш (Крис Фюрих, 63'), Хуан Хосе Переа (Силас Катомпа Мвумпа, 63'), Жил Диаш (Тангуй Кулибали, 63'), Генки Харагути (Энцо Мийо, 79'), Атакан Каразор, Ватару Эндо, Борна Соса, Хироки Ито, Константинос Мавропанос, Вальдемар Антон, Фабиан Бредлов Предупреждения: Себастьян Роде (27'), Тангуй Кулибали (72'), Джибриль Соу (75'), Марио Гётце (90 + 3'), Эван Н'Дика (90 + 4')

«Бавария» остается лидером таблицы с 52 баллами, «Айнтрахт» — 6-й с 40 очками, «Аугсбург» на 13 месте с 27 очками, «Штутгарт» идет 16-м с 20 пунктами.