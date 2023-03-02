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    Ломаев о победе над «Динамо»: Мы выполнили все требования тренерского штаба

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    Голкипер «Крылья Советов» Иван Ломаев поделился впечатлениями от выхода команды в полуфинал Кубка России. Самарский клуб обыграл московское «Динамо» (2:1 и 1:1).

    Иван Ломаев
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    Иван Ломаев

    «Замечательные эмоции после прохода "Динамо". Готовились к двум матчам очень серьёзно. Выполнили все требования тренерского штаба — благодаря этому и прошли дальше.

    Эмоционально отреагировал на пропущенный гол? Получился такой гол… Получили стандарт. Мы сфолили, когда это было не нужно, потому что Захарян уходил в аут. Получилась подача, вынос и какой-то рикошет от Солдатенкова.

    Мяч между ног ему пролетел, причём как-то застрял и в другую сторону от меня полетел. Поэтому так и отреагировал.

    Самое главное, что мы прошли дальше. После пропущенного гола мы могли два раза забить: у Шитова был момент и у Бейла», — сказал Ломаев Чемпионату.

  • «Динамо» не прошло в полуфинал Кубка России
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    • В следующем матче «Крылья Советов» вновь встретятся с «Динамо». 5 марта команды сыграют в рамках 18-го тура РПЛ.

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