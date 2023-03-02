Ломаев о победе над «Динамо»: Мы выполнили все требования тренерского штаба

«Замечательные эмоции после прохода "Динамо". Готовились к двум матчам очень серьёзно. Выполнили все требования тренерского штаба — благодаря этому и прошли дальше.
Эмоционально отреагировал на пропущенный гол? Получился такой гол… Получили стандарт. Мы сфолили, когда это было не нужно, потому что Захарян уходил в аут. Получилась подача, вынос и какой-то рикошет от Солдатенкова.
Мяч между ног ему пролетел, причём как-то застрял и в другую сторону от меня полетел. Поэтому так и отреагировал.
Самое главное, что мы прошли дальше. После пропущенного гола мы могли два раза забить: у Шитова был момент и у Бейла», — сказал Ломаев Чемпионату.
В следующем матче «Крылья Советов» вновь встретятся с «Динамо». 5 марта команды сыграют в рамках 18-го тура РПЛ.