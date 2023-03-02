«Барселона» и «Реал» — разочарование тура

Лидеры испанского чемпионата на двоих набрали всего одно очко. Если «Реал» хоть сыграл вничью, то «Барселона» умудрилась проиграть. В целом вся лигочемпионская четвёрка с треском провела 23-й игровой день в Примере.

Изменения в турнирной таблице

Еврокубковая шестёрка Ла Лиги сохранила свои места по отношению к 22 туру. А вот седьмая позиция обрела нового обладателя. На эту строчку поднялся «Вильярреал». Прежнее место команды — девятое. Также на две ступеньки вверх поднялась «Осасуна» и теперь расположилась на 10 позиции.

От этих взлётов пострали два клуба и сразу минус два места для них. Итак, «Атлетик» опустился на 9 строчку, а «Мальорка» — на 10.

«Эспаньол» и «Сельта» шагнули вперёд на одну ступеньку. У «Эспаньола» — 12 место, у «Сельты» — 13. От этих рокировок сразу на две строчки свалилась «Севилья».

Календарь и таблица испанской Примеры

Зону вылета покинул «Кадис». Клуб победил, набрал 25 очков и с 18 позиции поднялся на 16. В группу аутсайдеров через тур вернулся «Хетафе». Итог — 19 место.

2 очка из 12 возможных

Ужасно игровой день провела лигочемпионская четвёрка чемпионата Испании. Начнём с лидера. Прервалась шестиматчевая победная серия «Барселоны».

Каталонский клуб в 23-м туре потерпел поражение от «Альмерии» (0:1). Игра прошла на выезде. За победителей победный гол на 24-й минуте забил Эль-Билаль Туре.

Если глянем на таблицу, то убедимся в уверенном фаворитстве «сине-гранатовых». У «Барселоны» за плечами 19 побед, 2 ничьи и 2 поражения. В активе — 59 очков.

«Реал» упускает возможность сократить отставание от «Барселоны». В минувшем туре «галактикос» не смог переиграть мадридский «Атлетико» (1:1). У королевского клуба — 52 очка. Это на семь меньше, чем у «Барсы».

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Дальше в таблице идёт пропасть. От лидеров сильно отстал «Реал Сосьедад». У команды — 43 очка. В прошлом туре клуб из Сан-Себастьяна уступил «Валенсии» (0:1). На четвёртой строчке с 42 баллами расположился «Атлетико»

На место в топе претендует «Бетис». Этот клуб приблизился к первой четвёрке после победы над «Эльче» (3:2).

Зона вылета

Битва прямых конкурентов завершилась в пользу гостевой команды. «Кадис» переиграл «Райо Вальекано» (1:0) и поднялся на 16 место.

От этой перестановки сильно пострадал «Хетафе». Клуб с 16-й строчки вернулся на 19-ю. В активе — 22 балла. Замыкает таблицу в Ла Лиге «Эльче» с 9 пунктами.

Тур № 24

Следующий тур «Ла Лиги» пройдет с 3 по 6 марта. Лидер испанского чемпионата «Барселона» дома примет «Валенсию».

У «Реала» будет возможность сократить гандикап по отношеню с «сине-гранатовым». Королевский клуб в гостях сыграет против «Бетиса».

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А откроет программу 24 тура третий клуб Ла Лиги. «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Кадис». Игра состоится в пятницу, 3 марта.