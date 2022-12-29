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    Холанн: Меня мотивировало то, что я пропустил ЧМ-2022

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу над «Лидсом» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Напомним, что в этой встрече норвежец оформил дубль.

    «Наблюдать за тем, как другие забивают ради побед на чемпионате мира, мотивировало и раздражало меня. Я более голоден и более готов, чем когда-либо. Сегодня на трибуне были мои отец и мать. Это особенное событие.

    Я счастлив — это особый момент в моей карьере. В своих самых безумных фантазиях не мог представить себе, что буду на "Элланд Роуд" и буду забивать за "Манчестер Сити" против Лидса», — цитирует Холанда BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этой игры «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ — 35 очков, «Лидс» — 15-е место и 15 очков.

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