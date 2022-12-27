ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТоп-5 игроков ЧМ-2022, которых может подписать «Ливерпуль»
  • 08:00
    • Канада проиграла Чехии на старте МЧМ-2023
  • 01:46
    • ПСВ объявил о переходе Гакпо в «Ливерпуль»
  • 01:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»
  • 22:32
    • Гол и ассист Салаха помогли «Ливерпулю» победить «Астон Виллу»
  • 02:03
    • Райс может продолжить карьеру в «Челси»
    Все новости спорта

    Ловчев: У сборной России больше шансов отобраться на ЧМ из Азии, чем из Европы

    Футбол Футбол России Сборная России РФС УЕФА ФИФА
    Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    Евгений Ловчев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Ловчев

    «Сборной России, безусловно, необходимо играть в футбол. Тем более у национальной команды шансы отобраться на чемпионат мира из Азии выше, нежели из Европы. На данный момент мы имеем слабенькую сборную по большому счету.

    А Россия находится наполовину в Европе, наполовину в Азии. Поэтому конфликта не должно быть, что мы переходим в Азиатскую конфедерацию футбола», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

    Напомним, что решение по этому вопросу будет принято сегодня, 27 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лесники» окажут достойное сопротивление манкунианцам
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Челси» добьется своего, может не сразу
  • «Челси» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Результативность «Бернли» не подведет
  • «Бернли» — «Бирмингем». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Арука
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры