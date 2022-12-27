Ловчев: У сборной России больше шансов отобраться на ЧМ из Азии, чем из Европы

Бывший футболистпрокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Сборной России, безусловно, необходимо играть в футбол. Тем более у национальной команды шансы отобраться на чемпионат мира из Азии выше, нежели из Европы. На данный момент мы имеем слабенькую сборную по большому счету.

А Россия находится наполовину в Европе, наполовину в Азии. Поэтому конфликта не должно быть, что мы переходим в Азиатскую конфедерацию футбола», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что решение по этому вопросу будет принято сегодня, 27 декабря.